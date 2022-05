Le PSG annonce le départ d'Ángel Di María !

La suite après cette publicité

Sept saisons et puis s'en va. Via un communiqué publié ce vendredi, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de son attaquant argentin Ángel Di María à la fin de son bail, le liant avec le club de la capitale jusqu'en juin 2022. Arrivé à l'été 2015 contre 63 millions d'euros en provenance de Manchester United, l'international de l'Albiceleste (121 sélections, 24 buts) arrivait au Parc des Princes avec l'étiquette de la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club à l'époque, derrière l'Uruguauen Edinson Cavani.

Depuis, celui qu'on surnomme El Fideo ("la nouille" en espagnol) a soulevé 18 titres avec le PSG : 5 Championnats de France, 5 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue et 4 Trophées des Champions. En plus d'avoir participé à la première finale des Parisiens en Ligue des Champions, perdue sur la plus petite des marges face au Bayern Munich, Ángel Di María a non seulement battu le nombre d'offrandes distribuées sur une saison de Ligue 1 (18 en 2015/2016), mais est également devenu le meilleur passeur de l'histoire du club avec 111 passes décisives.

«Un état d'esprit irréprochable»

«Le Paris Saint-Germain tient à saluer Angel Di Maria et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu, peut-on lire dans le communiqué du club de la capitale française. En 7 saisons avec le Paris Saint-Germain, l'international argentin a disputé 294 matches pour un total de 91 buts et 111 passes décisives. Le 19 mai 2021, lors de la finale de Coupe de France face à l'AS Monaco (victoire 2-0), il entre définitivement dans la légende en signant sa 104eme passe décisive sous le maillot Rouge et Bleu, devenant ainsi le meilleur passeur de l'histoire du Club, devant Safet Susic.»

Le président du Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage à l'attaquant argentin : «Angel Di Maria a définitivement marqué l'histoire du Club. Il restera dans les mémoires des supporters comme un joueur à l'état d'esprit irréprochable, qui a fait preuve d'un engagement sans faille pour défendre nos couleurs. Je donne rendez-vous à toute la famille Paris Saint-Germain, demain au Pare des Princes, pour lui rendre l'hommage qu'il mérite.» De quoi le faire entrer un peu plus dans la légende du PSG... en attendant de voir sa future destination.