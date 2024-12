AS Monaco : la terrible semaine d’Adi Hütter

C’était l’affiche de cette 13ème journée de Ligue 1. L’AS Monaco se déplaçait à Marseille pour affronter l’OM sur la mythique pelouse du stade Vélodrome. D’un côté, les Phocéens voulaient enchaîner un nouveau succès pour redevenir dauphin du Paris Saint-Germain. De l’autre, les Monégasques avaient la mission de conforter leur 2ème place et de rebondir suite à leur frustrante défaite contre Benfica, plus tôt dans la semaine en Ligue des Champions. Et malgré un bon début de match marqué par l’ouverture du score d’Aleksandr Golovin, l’AS Monaco a totalement coulé en seconde période, encaissant ainsi un nouveau revers cette semaine. Même s’il y a du contenu positif à retenir de cette rencontre malgré le score final (2-1), les mêmes problèmes défensifs persistent du côté du Rocher et cela a de quoi inquiéter Adi Hütter et tous les supporters monégasques.

Après le revers face à Benfica mercredi, Adi Hütter avait déjà pointé du doigt les errances défensives : «Je suis agacé par le résultat parce qu’on avait très bien débuté. On a fait quinze excellentes premières minutes, on a inscrit un but fantastique et ensuite on a commis trop d’erreurs. Je ne peux pas être heureux de la manière dont on a défendu. On aurait dû faire mieux sur les centres, dans la surface et on a été puni. On méritait au moins le nul. C’est une défaite lourde mais on doit l’accepter», avait expliqué Adi Hütter. Face à l’OM, l’AS Monaco se devait de se montrer rassurant, mais ce ne fut pas le cas. Les Monégasques ont ainsi perdu 4 de leurs 7 derniers matchs en compétition officielle (3 victoires). A noter aussi que l’ASM ne s’était plus incliné après avoir mené au score à la mi-temps en Ligue 1 depuis le 2 mai 2021, un revers alors contre l’OL.

Des cadeaux offerts à l’OM

Alors que l’AS Monaco pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score au Vélodrome et en contrôlant plutôt bien la rencontre, les joueurs d’Adi Hütter ont commis par deux fois l’irréparable. Mohammed Salisu a complètement loupé son dégagement, laissant ainsi tout le luxe à Neal Maupay de trouver Luis Henrique sur l’égalisation. Puis Christian Mawissa a été coupable d’une main à l’intérieur de sa surface, offrant l’occasion à Mason Greenwood de sceller la victoire marseillaise : «C’est une grosse déception parce qu’à la fin, on ne méritait pas de perdre ce match. Quand on voit le match entier, prendre un point était normal. Quand on voit les grosses occasions dans ce match, on en a eu plus. On a donné deux cadeaux qui ont permis cette victoire de Marseille. A ce niveau là, contre Benfica, on a fait des erreurs et aujourd’hui aussi, on doit éviter ça. En début de saison, on était solide en défense. En ce moment, on a aussi un peu de manque de chance mais ces erreurs sont trop importantes. Ce sont plus des cadeaux, que des erreurs. C’est difficile à accepter. J’avais pas beaucoup de temps pour préparer ce match. Mais on a fait plutôt un bon match. On perd et on gagne ensemble», a déclaré l’entraîneur monégasque.

Pour rappel, face à Benfica plus tôt dans la semaine, l’AS Monaco a également commis une erreur avec notamment Caio Henrique qui a fait la passe à Vangélis Pavlídis sur le but lisboète. A Marseille, les erreurs défensives ont encore coûté très cher ce dimanche soir malgré la prestation générale : «pour moi, en seconde période, on était plus agressifs, on a réussi à faire de bonnes choses, on leur a posé des difficultés. Il faut qu’on fasse mieux, qu’on soit plus efficace. On n’a pas beaucoup de chance sur le pénalty. On est jeunes, on est sur la bonne voie mais c’est difficile d’accepter. On vient de perdre deux fois de suite, ça avait été le cas face à Nice puis Angers puis on a gagné trois fois de suite. Je crois qu’on doit analyser ce match, on a une semaine entière pour préparer le match contre Toulouse. Il reste 5 matchs d’ici la fin de l’année. On aime aussi ces moments avec tous ces challenges», a-t-il conclu avec le sourire malgré tout. En tout cas, l’AS Monaco doit désormais réagir dès le week-end prochain face à Toulouse car les Monégasques ne sont officiellement plus le dauphin du Paris Saint-Germain ce soir.