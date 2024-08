Real Madrid : Fernando Alonso fixe un objectif à Mbappé

Kylian Mbappé (25 ans) a fait patienter les supporters du Real Madrid durant des années. Mais le Français a enfin rejoint les Merengues cet été. Ce, pour le plus grand bonheur des supporters, dont fait partie un certain Fernando Alonso. Le pilote de Formule 1 a été interrogé au sujet du capitaine des Bleus lors d’un entretien accordé à DAZN et relayé par Marca.

«Je suis très heureux après une longue attente de 6 ou 7 ans au cours de laquelle la signature était presque bouclée. Il est enfin arrivé et sera un renfort incroyable pour Madrid, j’espère qu’il réussira.» Enfin, il a fixé un objectif à Mbappé : «la Ligue des Champions, ça me va.» Un défi pour le Français, qui n’a jamais remporté ce trophée majeur.