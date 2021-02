Quand l’AS Monaco chambre le FC Barcelone après sa victoire contre le PSG

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Paris SG. Et dans ce match entre deux équipes du haut de tableau, les hommes de Niko Kovac ont réalisé le coup parfait en s’imposant 2-0.

Seulement cinq jours après l’excellente prestation du PSG en Ligue des champions contre le Barça, le club de la capitale est retombé dans ses travers face à Monaco. Il n'en fallait pas plus pour les Monégasques qui en ont profité pour s’imposer et pour chambrer sur Twitter le FC Barcelone. « Nous avons battu le PSG au match aller et au match retour ! Barcelone, si vous avez besoin d'un conseil, envoyez-nous un DM », peut-on lire sur le compte espagnol officiel du club. De quoi faire sourire les supporters des deux équipes.