Bournemouth veut faire ses courses au Real Madrid

Alors que Milos Kerkez attise les convoitises de plusieurs écuries européennes, à commencer par Manchester United, Bournemouth aurait d’ores et déjà identifié le possible successeur du latéral gauche hongrois. En effet, d’après les dernières informations du média Relevo, les Cherries visent Fran García, actuellement sous les couleurs du Real Madrid.

La suite après cette publicité

La formation anglaise envisagerait ainsi de récupérer l’international espagnol (2 sélections) lors du prochain mercato estival, qui plus est à l’heure où le nom d’Alphonso Davies est régulièrement cité du côté de Madrid. Un dossier qui demeure, malgré tout, complexe car le natif de Bolaños de Calatrava se sent bien sous la tunique merengue et cette possible arrivée reste aujourd’hui conditionnée au départ de Kerkez du Vitality Stadium.