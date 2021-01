PSG : Keylor Navas et la baisse des salaires

La suite après cette publicité

Face à la situation économique compliquée traversée par les clubs en cette période de pandémie de Covid-19, une réflexion commence à s'engager sur une possible baisse des salaires des joueurs en Ligue 1. Interrogé à ce sujet, le gardien du Paris SG Keylor Navas (34 ans) attend d'en savoir plus pour se prononcer.

«Comme joueurs, nous comprenons la situation. On a baissé nos salaires pendant le confinement, c’était nécessaire, parce que la compétition était arrêtée. Aujourd’hui, on ne sait pas de quoi il s’agit. La compétition continue, on gagne et mérite notre salaire, on ne nous a rien dit, je n’ai rien à dire là-dessus», a-t-il répondu.