Le FC Barcelone a déjà ciblé son futur attaquant

Le FC Barcelone compte bien se renforcer lors du prochain mercato d'hiver. Après avoir enrôlé dans les ultimes heures du marché l'attaquant néerlandais Luuk de Jong et cédé Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid, les Blaugranas vont encore frapper en janvier prochain. Ainsi, les dirigeants catalans souhaiteraient enrôler un attaquant supplémentaire.

Ce samedi, Esport 3 révèle que Joan Laporta disposerait d'une enveloppe de plus de 60 millions d'euros pour recruter. Et l'option prioritaire se nommerait Dani Olmo ! Valorisé à 50 millions d'euros, l'international espagnol possède un avantage certain : sa polyvalence. Capable d'évoluer à plusieurs postes dans le secteur offensif, son arrivée permettrait à Ronald Koeman de disposer d'un joueur à la palette élargie.

Une offre de 70 millions d'euros pour Olmo ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le RB Leipzig, Olmo se trouvait déjà dans le viseur catalan en août dernier. Le principal protagoniste recueillerait ainsi tous les suffrages en interne au Barça et souhaiterait finaliser rapidement le dossier. Comme l'a révélé récemment Joan Laporta, le FC Barcelone devrait disposer de plus de latitude sur le plan économique l'hiver prochain notamment grâce à la baisse de la masse salariale.

En parallèle du cas Olmo, la direction barcelonaise plancherait sur d'autres dossiers. Reste à savoir désormais si le RB Leipzig acceptera de céder l'un de ses meilleurs éléments en plein milieu de la saison. Pour achever de convaincre la formation allemande, Laporta songerait à formuler une offre estimée à 70 millions d'euros... Suffisant pour rafler la mise ? Affaire à suivre...