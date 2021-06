Antoine Griezmann fait sauter la banque !

Ce mardi, l’Équipe de France fait son entrée dans l’Euro. Et le match qui attend les Bleus promet d’être intense puisque c’est l’Allemagne qui est au programme, à l’Allianz Arena. Détentrice de la Coupe de Monde et dernière finaliste de l’Euro en 2016, la bande à Didier Deschamps s’annonce comme grandissime favorite de la rencontre. Et pour cette affiche de prestige entre deux des nations les plus emblématiques d’Europe, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Winamax vous offre jusqu’à 200€ en paris gratuits sur votre premier dépôt. Parmi les différents paris proposés par Winamax, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La France bat l'Allemagne (cote à 2,75)

Pour nous, il s’agit du résultat le plus plausible du match. La France arrive à cet Euro plein de certitudes et surtout avec une puissance offensive rarement vue en Europe. Les Bleus n'ont plus connu la défaite face à la Mannschaft depuis 2014 et sa défaite lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Depuis 3 victoires, 2 nuls et une qualification mémorable en 1/2 finale de l'Euro 2016. Malgré une rencontre à domicile, l'Allemagne n'est clairement pas favorite face à son voisin d'Outre-Rhin. La faute à une équipe vieillissante, qui a subi une terrible défaite 6-0 face à l'Espagne en Ligue des Nations et qui a connu une défaite surprenante lors de l'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face à la Macédoine du Nord (2-1). Ajoutez à cela un sélectionneur qui va rendre son tablier en fin de compétition après 15 ans passés à la tête de la sélection et vous comprendrez pourquoi on mise clairement sur l'Equipe de France pour ce match de l'Euro.

Doublé d'Antoine Griezmann face à l'Allemagne (cote à 21)

Après un début de saison délicat au Barça, Antoine Griezmann a fini très fort la saison. Avec les Bleus, il est tout simplement intenable et reste sur 4 buts inscrits lors de ses 5 derniers matches en Equipe de France. La défense allemande risque de voir flou devant les offensives de Karim Benzema et de Kylian Mbappé. Deux hommes qui pourraient créer des brèches pour Grizou. Ajoutez à cela que Griezmann est l'homme des penaltys en Equipe de France et qu'il reste sur deux doublés lors de ses trois derniers matches contre l'Allemagne. Enfin, dernière statistique qui penche pour un doublé du buteur des Bleus, son statut de meilleur buteur lors du dernier Euro, où il avait notamment claqué 6 buts.

La France l'emporte 2-0 face à l'Allemagne (cote à 10)

Vous le voyez, on sent bien une victoire de la France. Mais sur quel score ? Et pourquoi pas une victoire 2-0 ? C'était en tout cas le score entre les deux équipes en amical en 2015 au Stade de France, mais aussi en 1/2 finale du dernier Euro en 2016. Très solide face à l'Allemagne lors des cinq dernières confrontations (seulement 3 buts encaissés en 5 matches), la France pourrait bien marquer deux buts grâce à un Antoine Griezmann inspiré et contenir les assauts de Timo Werner & co.

N'hésitez pas à nous partager en commentaires vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match !

