Jonathan Panzo rejoint Dijon

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Jonathan Panzo quitte l'AS Monaco et s'engage avec Dijon. Le jeune défenseur central de 19 ans, international anglais chez les jeunes, a paraphé un contrat de 3 saisons, jusqu'en 2023. Formé à Chelsea, il était arrivé à Monaco en 2018 où il n'a pu jouer que trois matchs avec le groupe professionnel. Il vient donc renforcer et rajeunir le secteur défensif dijonnais.

Le jeune anglais s'est exprimé sur son transfert : « le DFCO m’a proposé un bon projet et le discours des dirigeants m’a convaincu de venir défendre ce club. Je suis très motivé à l’idée d’aider l’équipe à gagner un maximum de matchs. Je suis un défenseur qui aime relancer proprement et je suis capable d’être agressif défensivement. Je suis polyvalent car je peux évoluer en défense central et latéral gauche ».