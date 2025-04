Le Barça encense Robert Lewandowski

Ce soir, Robert Lewandowski va retrouver le Signal Iduna Park. Un stade qu’il connaît bien, lui qui a porté durant plusieurs années le maillot du Borussia Dortmund. À présent, le Polonais est totalement concentré sur le Barça avec lequel il continue d’empiler les buts (39 buts et 2 assists en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison). De quoi rendre heureux son entraîneur Hans Dieter Flick. En conférence de presse, le technicien allemand a dit tout le bien qu’il pense du buteur de 36 ans. «C’est remarquable d’avoir un joueur de son calibre dans l’équipe. Il est très professionnel et possède une grande expérience. Nous comptons beaucoup sur lui, et chaque jour, il démontre de quoi il est capable et possède toutes les qualités qui font de lui un bon joueur. C’est un excellent exemple pour nous tous.»

Comme lui, Wojciech Szczęsny est complètement fan de son coéquipier et compatriote. C’est d’ailleurs lui qui a poussé pour la signature du gardien au Barça il y a quelques mois. «C’est lui que j’ai eu en premier. Comme je l’ai déjà dit, Robert nous a beaucoup aidés, ma famille et moi. J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec lui et un groupe qui m’a beaucoup aidée. C’était difficile pour moi, car j’ai dû changer d’état d’esprit, mais il m’a vraiment soutenu et cela a facilité la transition.» Irréprochable sur le terrain comme en dehors, Robert Lewandowski fait l’unanimité en Catalogne.