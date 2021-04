Liga : Grenade s'amuse face à Eibar

Pour le compte de la 31ème journée de Liga, Grenade recevait Eibar au Los Carmenes. Victorieux face à Valladolid (2-1) le week-end dernier, les hommes de Diego Martinez voulaient enchainer pour conforter leur huitième place. Pour Eibar, battu par Levante samedi dernier, il fallait absolument l'emporter pour conserver une chance de se maintenir en Liga. Les locaux ouvraient le score juste avant la demi-heure de jeu par Soldado qui profitait d'une offrande de Puertas (1-0, 21e).

Le milieu de terrain permettait aux siens de réaliser le break avant la pause (2-0, 37e). Au retour des vestiaires, le match s'emballait et Kike Garcia réduisait le score pour Eibar (2-1, 64e). Pas de quoi déstabiliser les hommes de Diego Martinez qui inscrivaient un troisième but par Soldado (3-1, 77e). Quatre minutes plus tard, Kenedy scellait le sort de la rencontre pour Grenade (4-1, 81e). Avec cette douzième victoire de la saison, Grenade se hissait au huitième rang de la Liga et Eibar restait lanterne rouge.

