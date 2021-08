Coupe d'Allemagne : Erling Braut Haaland et le Borussia Dortmund déroulent

Opposé au club de Wehen, pensionnaire de troisième division allemande pour son entrée en lice en Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund n'a pas tremblé. Vite servi par Marco Reus, Erling Braut Haaland a ouvert le score (26e). Le Norvégien a bien démarré la saison et a doublé la mise sur penalty (31e).

Survolté, Erling Braut Haaland ne s'arrêtait pas là et inscrivait un troisième but au retour des vestiaires (51e). Avec cette victoire 3-0, le Borussia Dortmund fait le plein de confiance et se qualifie pour le tour suivant.