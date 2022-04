La Juventus met déjà Moise Kean sur le marché

La suite après cette publicité

Un retour qui ne se passe pas si bien que cela. Prêté deux ans par Everton en début de saison, Moise Kean peine à se sentir à l'aise dans son club formateur. Confronté à une solide concurrence avec la présence dans un premier temps d'Alvaro Morata, puis surtout de Dusan Vlahovic, le temps de jeu de l'Italien avec 38 apparitions pour 11 titularisations et seulement 6 buts marqués toutes compétitions confondues n'est pas aussi important qu'il l'aurait imaginé.

Le problème c'est qu'il appartient quasiment à la Vieille Dame. Dans l'accord de prêt payant fixé avec les Toffees (3M€ la première année, 4M€ la deuxième année), les Bianconeri ont inclus une option d'achat (de 28 M€ + 3 M€ bonus dès le premier match lors de la saison 2022/2023) qui est déjà presque levée. Celle-ci dépend de «quelques résultats sportifs» comme l'écrit la Gazzetta dello Sport dans ses colonnes ce jeudi.

Anticiper l'option d'achat du prêt pour vendre plus rapidement

«Mais en réalité, elle est en fait automatique. En ce moment donc, l'international est lié à la Juventus. Si des offres arrivent, le club les considérera», poursuit le journal au papier rose. La donne est plus simple qu'il n'y paraît. Plus ou moins contrainte de lever cette option, la Juventus pourrait anticiper son rachat pour revendre immédiatement le joueur de 22 ans. Le média précise bien que pour le moment, personne ne s'est encore manifesté, mais la porte est grande ouverte.

Des clubs de Premier League seraient intéressés, tout comme le PSG qui s'était de nouveau penché sur cette situation il n'y a pas si longtemps. Le club du Piémont ne fait pas non plus une priorité de vendre son jeune élément. Consciente justement du potentiel du joueur, elle pourrait également décider de le conserver, en faire un remplaçant de luxe et attendre de le voir progresser. Allegri, par ailleurs déçu des performances du joueur cette saison, pourrait lui accorder une dernière chance.