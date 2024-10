Atlético-LOSC : les compos probables

Ce soir, le LOSC se déplace à Madrid pour affronter l’Atlético dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions. Pour ce choc, Bruno Genesio devrait miser sur un 4-2-3-1. Ainsi, Chevalier devrait être épaulé par Gudmundsson, Alexsandro, Diakité et Meunier. Au milieu, le duo Mukau-André sera au charbon. Enfin, l’attaque devrait être menée par Jonathan David, en pointe, aidé de ses coéquipiers Cabella, Angel Gomes et Zhegrova.

En face, Diego Siemone devrait s’appuyer sur un 4-3-3 avec Oblak dans les cages. Devant lui, on retrouvera a priori le quatuor défensif Reinildo-Gimenez-Witsel-Molina. Pour remporter la bataille du milieu, El Cholo comptera sur Gallagher, Koke et De Paul. Enfin, Griezmann et Julian Alvaréz accompagneront Sorloth en attaque lors de cette rencontre à suivre en direct sur notre site en live commenté.

