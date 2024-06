Espagne-Italie : les compositions officielles

C’est la bataille de la première place qui peut se jouer ce soir à Gelsenkirchen. L’Espagne et L’Italie croisent le fer (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) alors qu’ils ont tous les deux remporter leur premier match. Et comme derrière, l’Albanie a réussi à tenir tête la Croatie…

Afin d’effectuer un 6/6, de la Fuente a concocté un 4-3-3 dans lequel il n’a fait qu’un seul changement par rapport à la rencontre face aux Vatreni : Laporte remplace Nacho en défense centrale et se positionnera à côté d’un autre "Français", le Normand. Sinon nous retrouvons de la jeunesse sur les ailes avec la présence de Yamal et Nico Williams, respectivement sur la gauche et sur la droite. Rodri est présent à la récupération. De son côté Spalletti mise sur la stabilité. Son 4-2-3-1 est identique à celui contre l’Albanie avec notamment Scamacca en pointe où la paire Calafiori-Bastoni reconduite en défense centrale.

Les compositions officielles :

Espagne : Simon - Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella - Fabian Ruiz, Rodri, Pedri - Williams Jr, Morata, Lamine Yamal

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco - Barella, Jorginho - Frattesi, Pellegrini, Chiesa - Scamacca

