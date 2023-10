La Juventus sort du silence pour Nicolò Fagioli

La sentence est tombée. Le parquet a condamné Nicolò Fagioli à une suspension d’un an mais sera privé pendant 7 mois de toute activité sportive professionnelle. Il aura l’obligation pour les 5 mois restant de suivre une thérapie sur son addiction aux paris sportifs, qui sont illégaux pour un sportif de haut niveau. Il devrait pouvoir revenir à la compétition lors de Juventus-Monza, le week-end du 26 mai 2024. En attendant, le milieu s’entraîne à part du groupe.

La suite après cette publicité

Discrète jusque là, la Vieille Dame a publié un communiqué dans lequel elle apporte tout son soutien au joueur. «Le club prend note de cette décision et apporte son plein soutien à Nicolò Fagioli dans cette épreuve en lui offrant l’aide nécessaire dans le cadre de cette thérapie, et en collaborant également avec la Fédération pour le suivi. Nous sommes fermement convaincus que Nicolò, avec le soutien du club, de ses coéquipiers, de sa famille et des professionnels qui l’assistent, affrontera ce processus thérapeutique avec un grand sens des responsabilités et, une fois sa suspension purgée, il pourra reprendre la compétition en toute sérénité.»