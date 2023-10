Juventus : la sentence est tombée pour Nicolo Fagioli

La suite après cette publicité

Le couperet vient de tomber pour Nicolo Fagioli comme on pouvait s’y attendre. Le milieu de terrain de la Juventus était sous le coup d’une lourde suspension de la part de la FIGC (Fédération Italienne de Football). Le joueur de 22 ans aurait pu être suspendu jusqu’à trois ans pour avoir réalisé des paris sportifs. Mais le joueur a décidé de coopérer avec les instances et va voir sa situation être assouplie. Le parquet a décidé de condamner le joueur à une suspension d’un an. Il sera notamment privé pendant 7 mois de toute activité sportive professionnelle et pendant 5 mois il devra suivre une thérapie pour soigner son addiction. En outre, il a été condamné à régler une amende de 12 500 euros.

«Le Parquet Fédéral a conclu un accord (ex art. 126 CGS) avec le footballeur Nicolò Fagioli à la suite duquel il sera sanctionné d’une interdiction de 12 mois, dont 5 en prescriptions alternatives, et une amende de 12 500 euros, pour la violation de l’article 24 du CGS qui interdit la possibilité de parier sur les événements de football organisés par la FIGC, l’UEFA et la FIFA. Concernant les prescriptions alternatives, Fagioli devra participer à un plan thérapeutique d’une durée minimale de 6 mois et un cycle d’au moins 10 réunions publiques, à tenir dans un délai de 5 mois , dans les associations de sport amateur, les centres territoriaux fédéraux, les centres de guérison de la dépendance au jeu, et en tout cas selon les indications et les programmes proposés par la FIGC» peut-on lire dans un communiqué.