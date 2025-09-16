Le Borussia Dortmund est terrifié par la nouvelle Juventus d’Igor Tudor

Portée par un départ canon en Serie A, la Juventus version Igor Tudor impressionne déjà l’Europe du football. Trois victoires en trois journées, dont un retentissant succès (4-3) dans un Derby d’Italie spectaculaire face à l’Inter, ont installé la Vieille Dame dans une dynamique conquérante. Entre pressing agressif, transitions éclairs et une solidité retrouvée, le club turinois semble avoir retrouvé l’ADN conquérant qui a longtemps fait sa réputation, faisant de cette nouvelle Juve un adversaire redouté avant même le coup d’envoi de la Ligue des champions. De l’autre côté, le Borussia Dortmund débarque à Turin avec de l’ambition, mais aussi une pointe d’appréhension.

Malgré un début de saison solide en Bundesliga (deux victoires et un nul), les hommes de Niko Kovač savent que ce déplacement représente un test grandeur nature. La Juventus d’Igor Tudor, renforcée et sûre de ses forces, n’est plus un simple challenger européen, mais bien une équipe candidate aux sommets. Niko Kovač a évoqué la force de l’équipe de Tudor lors de la traditionnelle conférence de presse, organisée hier, à la veille des débuts de son équipe en Ligue des champions : « Demain soir, nous jouons à l’extérieur, et c’est un avantage pour eux ; il y aura 40 000 supporters. Nous devrons également résister à la pression des supporters. Nous avons vu la qualité de cette grande équipe à Dortmund ; nous avons vu qu’ils ont un effectif avec un potentiel énorme. Nous devons tout donner demain, mais nous voulons prouver demain que nous avons la qualité pour gagner à Turin ».

Un duo d’entraîneurs croates

L’ancien tacticien du Bayern a poursuivi en évoquant la progression de son équipe : « Nous avons fait de grands progrès, nous voulons être compétitifs. Nous n’avons pas encore décidé comment nous jouerons, mais nous sommes prêts. Voyons si tous les joueurs sont capables de récupérer. Ces derniers jours, j’ai expliqué que nous avions un effectif diversifié, et avec ce « double six », nous avons cinq joueurs qui peuvent jouer différents rôles. Il y a de la concurrence, il y a des profils de joueurs différents, et il faut trouver un équilibre ». Ce duel promet des étincelles et pourrait déjà peser lourd pour la suite de la compétition. Tout est réuni pour un choc de très haut niveau.

Dans la suite de la conférence de presse, l’entraîneur du Borussia Dortmund a aussi utilisé le match amical de début août comme point de départ de l’analyse : « Le match amical a également fait partie de l’analyse pour le match de demain. Nous avons également examiné les derniers matchs de championnat de la Juve, qui sont évidemment un peu plus importants. Je suis heureux d’affronter Igor demain et je ne suis pas surpris par sa carrière d’entraîneur. Il a réalisé un exploit exceptionnel en se qualifiant pour la Ligue des champions et a aussi très bien joué en France. La Juventus a beaucoup de bons joueurs. Demain, nous verrons comment cela se termine ». Tout est prêt pour un choc électrique à Turin : la Juventus d’Igor Tudor, invaincue et euphorique, reçoit un Borussia Dortmund ambitieux, mais prévenu. Duel de costauds, stade incandescent, enjeux européens énormes : le Signal d’alerte est donné, place au grand soir.