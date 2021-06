France-pays de Galles : la réaction à chaud d'Antoine Griezmann

L'équipe de France a bien démarré sa préparation pour l'Euro 2021. Grâce à leur large victoire face au pays de Galles (3-0), les Bleus se sont rassurés. Buteur à la 48ème avec une superbe frappe enroulée dans la lucarne, Antoine Griezmann n'a pu cacher sa satisfaction sur cette belle victoire. Le numéro sept tricolore s'est également penché sur le trio formé avec Karim Benzema et Kylian Mbappé en attaque.

« On a essayé de faire du mieux possible devant, de se chercher. Il y a encore deux ou trois trucs à régler. On va bien regarder la vidéo pour voir les mouvements de Karim et de Kylian, et pour travailler sur ce système. On a essayé de se mettre dans les meilleures conditions. C'est le premier match, à l'entraînement ça se passe très bien... On va continuer à travailler et à faire mieux, » a ainsi confié Griezmann au micro de TF1. Prochain test pour l'équipe de France, le 8 juin au Stade de France face à la Bulgarie.