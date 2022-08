PSG : Christophe Galtier confirme le départ de Kalimuendo

La suite après cette publicité

Après avoir recruté Vitinha, Renato Sanches, Mukiele et Hugo Ekitike, le PSG cherche maintenant à vendre et dégraisser son effectif. Après s'être séparé de Wijnaldum, le club de la capitale va aussi réaliser une belle vente avec Arnaud Kalimuendo. Le joueur formé au club, auteur de deux saisons réussies en prêt à Lens et d'une jolie préparation estivale cet été avec le PSG, va rejoindre dans les prochaines heures Rennes. Christophe Galtier l'a d'ailleurs confirmé ce jeudi en conférence de presse.

«Je suis heureux pour lui et le club est heureux pour lui. Les choses étaient claires dès le départ. Après ses belles saisons à Lens, il aspirait à plus de temps de jeu et on savait que pour lui ici, ça paraissait difficile. Il s’est très bien préparé lors de la préparation et des amicaux. Il a eu le grand mérite de se concentrer là. Il va arriver, je pense à Rennes, prêt et préparé comme un grand pro. Il nous a apporté durant les matchs. Il était clair qu’il y avait un départ. On lui souhaite bonne chance et on aura un regard sur ses performances.»