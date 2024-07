L’OL enchaîne avec l’arrivée d’Abner Vinícius

L’Olympique Lyonnais version John Textor commence enfin à se construire. Depuis l’arrivée du propriétaire américain, la formation lyonnaise a connu quelques péripéties. Après une entame de saison chaotique, la formation lyonnaise a fini par se reprendre sous la houlette de Pierre Sage. Ce dernier a réussi à redresser la barre et a pu bénéficier d’un mercato hivernal assez conséquent pour renforcer son effectif. Et cela devrait continuer cet été surtout que pour la première fois, l’OL n’a pas été sanctionné par la DNCG.

La suite après cette publicité

Cet été sera le premier de l’ère Textor sans aucune restriction au niveau du mercato. Et cela a débuté avec l’arrivée du défenseur Moussa Niakhaté il y a quelques heures. L’international sénégalais arrivait en provenance de Nottingham Forest et la direction lyonnaise déboursait un petit pactole pour le récupérer pour les 4 prochaines saisons. «Le montant du transfert s’élève à 27 M£ (soit 31,9 M€)», pouvait-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club. Et comme annoncé, l’OL a enchaîné ce vendredi avec une nouvelle recrue en défense.

À lire

L’OL va payer moins cher que prévu Ernest Nuamah

L’OL s’offre un nouveau défenseur

Après le départ d’Henrique, la direction cherchait rapidement un nouvel homme pour occuper le couloir gauche de la défense. Et elle a décidé de miser sur le défenseur brésilien du Betis Abner Vinicius. «L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du défenseur brésilien Abner Vinicius, en provenance du Real Betis pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029. Le montant du transfert s’élève à 8 M€, assorti d’un intéressement de 20% à la revente», a ainsi annoncé l’OL dans son communiqué du jour.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 24 ans, Abner s’est révélé en 2019 au Brésil du côté de l’Athletico Paranense. Champion olympique en 2021, il a rejoint la Liga et le Betis, il y a un an et demi. Sous les couleurs du club andalou, il a disputé 29 matches et a notamment disputé la Ligue Europa. Il a donc décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière et arrive donc pour concurrencer Tagliafico dans le couloir gauche de la défense lyonnaise.