Tottenham : José Mourinho déplore l'attitude de ses joueurs

Jeudi soir, Tottenham se déplaçait sur la pelouse du Linz ASK pour le compte de l’avant-dernière journée des phases de poules de Ligue Europa. Un match décisif pour rester en tête du groupe devant les Belges du Royal Antwerp. Chose que les Spurs n’ont finalement pas réussi à faire. Pourtant, les hommes de José Mourinho avaient plutôt bien réagi à l’ouverture du score des Autrichiens peu avant la pause. Gareth Bale puis Heung-Min Son avaient redonné l’avantage aux Londoniens, avant de voir Eggestein égaliser. Alli pensait dès lors offrir la victoire aux siens en transformant son penalty à la 87e minute. Il en était tout autre. Au grand dam de José Mourinho, Karamoko égalisait à son tour dans les dernières secondes du temps additionnel et empêchait ainsi les visiteurs de prendre trois points. Malgré ce match nul, les hommes du Special One sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Une qualification qui n’a visiblement pas satisfait le coach portugais, très remonté contre ses joueurs en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

«Le résultat était meilleur que la performance. La seconde mi-temps a été meilleure que la première. Certains joueurs, individuellement, ont été très bons, d'autres très pauvres. Rien de vraiment nouveau. Le fait est que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas certains joueurs. Quand on va à Anvers, à Ludogorets, à Linz, le stade, la météo, les tribunes vides, l'ambiance, j'ai le sentiment que certains joueurs pensent qu'ils ne devraient pas être ici. C'est une question d'attitude», semble regretter le tacticien des Spurs. «J'en ai déjà fait l'expérience, même à Manchester United. Les joueurs connaissent mes sentiments. Je leur ai exprimé mes sentiments avec eux quand j'ai vu les échauffements avant le match. J'avais le sentiment qu'il y avait une énorme différence d'intensité, de communication et d'enthousiasme entre le leur et le nôtre. Cela ne me surprend pas», a-t-il ainsi confié avant d’évoquer quelques exceptions au sein de son effectif. «La contradiction est que des joueurs comme Son et Pierre (Pierre-Emile Hojbjerg) commencent chaque match et sont des exemples pour les gars, peu importe où, et peu importe la compétition. Ils sont là et ils sont là pour l'équipe tout le temps. Sans eux, je ne pense pas que nous aurions un résultat positif.» Une nouvelle sortie médiatique qui ne devrait pas surprendre tant le Special One semble être un expert dans le domaine.