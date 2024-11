La nouvelle piste surprenante du Real Madrid pour sa défense

Dure période pour le Real Madrid. Deuxième de Liga à six longueurs du FC Barcelone, le club merengue doit surtout composer avec une vague de blessures conséquente. Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni et Rodrygo Goes sont actuellement sur le flanc. Une situation critique qui devrait amener la formation madrilène à recruter cet hiver, notamment dans le secteur défensif. Actuellement, Antonio Rüdiger est la seule solution viable puisque Jesus Vallejo et le jeune Raul Asencio n’ont pas vocation à jouer un rôle majeur dans cette équipe.

Dès lors, le recrutement d’un défenseur central serait important et les noms ont fusé avec Aymeric Laporte (Al-Nassr) et Castello Lukeba (RB Leipzig) en tête de gondole. Le nom du défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah a aussi été coché par la Casa Blanca qui pense aussi au défenseur de Valence Cristhian Mosquera. Néanmoins, une autre piste vient d’être révélée par Marca, il s’agit d’ailleurs d’un ancien de l’Altético de Madrid avec Mario Hermoso. Resté entre 2019 et 2024 sous la tunique des Colchoneros, il a pour particularité de bien connaître les Merengues. En effet, avant de rejoindre l’Espanyol de Barcelone en 2017, il avait évolué en jeune avec les Madrilènes de ses 10 ans jusqu’à ses 22 ans.

Mario Hermoso pour un retour à la maison

Pur produit de la Fabrica, le gaucher connaît bien la Liga, les exigences de la Ligue des Champions et a même le statut d’international espagnol puisqu’il compte 5 capes avec la Roja. Polyvalent, il a la capacité de pouvoir également jouer latéral gauche. Une particularité intéressante puisqu’il pourrait aussi permettre à Ferland Mendy de prendre le couloir droit alors que Lucas Vazquez et Dani Carvajal sont sur le flanc. Pour autant, il faudra se mettre d’accord avec son club actuel, l’AS Roma.

Libre l’été dernier quand l’Atlético de Madrid ne l’a pas prolongé, Mario Hermoso a finalement rejoint les Giallorossi le 2 septembre dernier. Pas encore totalement titulaire (9 apparitions), il a surtout joué en Ligue Europa avec la formation romaine. De retour dans le viseur du Real Madrid et même si ses débuts en Serie A ne sont pas négatifs, Mario Hermoso pourrait voir d’un bon œil l’approche de son club formateur et un retour en Liga. Reste à savoir s’il sera l’option retenue au final par l’équipe coachée par Carlo Ancelotti…