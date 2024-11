Mercato Real Madrid : la nouvelle option low-cost pour la défense

C’est une évidence : le mercato hivernal va être animé à Madrid. Suite à la nouvelle vague de blessures qui a frappé l’équipe, avec une fin de saison déjà actée pour Éder Militão, les Merengues vont recruter au moins un défenseur central en janvier. Même s’ils ne sont pas spécialement coutumiers du fait, cette fois, il n’y a pas le choix : il faudra recruter en janvier.

Plusieurs noms sont déjà sortis, comme ceux d’Aymeric Laporte et de Castello Lukeba. Mais ce sont des pistes plutôt onéreuses. Le premier, grand favori, parce qu’il faut convaincre le club d’Al-Nassr de le laisser filer, et le joueur devrait baisser son salaire de façon considérable. Quant à Castello Lukeba, c’est une opération qui risque d’être très chère, puisque le joueur a une énorme cote, et Leipzig ne le laissera pas filer en milieu de saison sans une grosse contrepartie financière.

Une option plus économique

Et c’est là que le nom de Jonathan Tah entre en scène. Déjà suivi depuis un moment par les Merengues, le défenseur allemand a un profil très intéressant sur le plan footballistique. Mais surtout, sa situation contractuelle met le Real Madrid en position de force, contrairement à ce qui se passe avec l’Espagnol et le Français. Avec un contrat qui expire en juin, le Bayer Leverkusen devra le vendre en hiver s’il souhaite récupérer un chèque pour le taulier de sa défense.

Il devrait donc être moins cher que Laporte et Lukeba, et a un autre avantage : il connaît très bien Antonio Rüdiger, son partenaire de sélection. Aymeric Laporte et Castello Lukeba sont pour l’instant le plan A et le plan B, relégant Tah au troisième plan. Mais d’ici janvier, les choses pourraient clairement changer…