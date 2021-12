Serie A : l'Atalanta renverse l'Hellas Vérone et monte sur le podium

Prétendante au titre en Serie A cette saison, l'Atalanta se devait de faire le plein de points contre l'Hellas Vérone (10e) pour le compte de la 17e journée. Néanmoins, les joueurs d'Igor Tudor rentraient mieux dans la rencontre et Giovanni Simeone trouvait la faille (1-0, 22e). Surprise, la Dea ne mettait pas longtemps à réagir puisque le meneur de jeu russe Aleksey Miranchuk égalisait (1-1, 37e).

Revenue dans le match, la formation de Gian Piero Gasperini ne s'arrêtait pas en bon chemin et Teun Koopmeiners donnait l'avantage aux siens peu après l'heure de jeu (2-1, 62e). Finalement, on en restera-là avec cette victoire 2-1 de l'Atalanta. La Dea double provisoirement Naples, monte à la troisième place et revient à trois points du leader milanais.

Le classement de la Serie A