Super League : Mino Raiola s’oppose aussi au projet mais…

La création d’une Super League fait beaucoup réagir ces derniers jours. Presque tous les acteurs du football (clubs, supporters, joueurs) ont montré leur mécontentement et s’opposent fermement à ce nouveau projet. C’est le cas aussi des agents. Le puissant agent Mino Raiola a également fait savoir qu’il était contre cette idée, mais il réclame aussi des changements.

Sur son compte Instagram, il a décidé de poster un communiqué de Football Forum, un groupe international d'agents et de joueurs. « Les joueurs ne doivent pas subir de conséquences négatives en raison de l'évolution du football. Les joueurs n'ont participé à aucune discussion, n'ont pas eu leur mot à dire dans les événements de cette semaine et pourtant ils sont utilisés dans cette discussion. Un point, cependant, est clair et confirme ce que nous disons depuis des années : le système actuel n'est pas viable - il est temps de changer d'une manière qui ait du sens pour tous les membres du monde du football », peut-on notamment lire.