Bologne : Sinisa Mihajlovic contraint de faire une pause à cause du retour de sa maladie

Le coach de Bologne Sinisa Mihajlovic a convoqué une conférence de presse exceptionnelle ce samedi pour annoncer qu’il était contraint d’arrêter provisoirement de coacher les Rossoblù à cause du retour de sa leucémie. Le coach serbe de 53 ans va devoir subir une nouvelle thérapie pour éviter un retour de la maladie. « D'après les dernières analyses, des sonnettes d'alarme sont tirées et il pourrait y avoir un risque de réapparition de la maladie. Pour éviter que cela ne se produise, on m'a conseillé de suivre un chemin thérapeutique. Au début de la semaine prochaine, je vais partir et être hospitalisé. Je sais que je suis entre de bonnes mains », a expliqué Mihajlovic

Le technicien, qui espère revenir rapidement, avait vaincu une première fois la leucémie il y a deux ans et demi. Il aborde cette nouvelle épreuve avec plus de calme qu’à l’époque. « Cette fois, je ne taclerai pas un adversaire lancé comme il y a deux ans et demi. Mais je vais jouer en avançant pour ne pas le laisser partir. La maladie est très courageuse de vouloir encore se remettre à affronter quelqu'un comme moi. J'en suis là : si la première leçon n'a pas suffi, je vais lui en donner une autre, a déclaré le Serbe avant d’adresser un message à son équipe. C'est dans les difficultés que se mesurent le courage et la capacité de réaction des hommes. Je sais que les garçons ne me laisseront pas tomber. Je me battrai avec eux comme toujours et je sais qu'ils le feront pour moi aussi. » Bologne est actuellement 12e de Serie A.