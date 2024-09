Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le retour du classement des top buteurs européens. Après le sacre d’Harry Kane la saison dernière, on est reparti sur de bonnes bases. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et à la première position, c’est Erling Haaland qui prend place avec 9 buts en 4 matches. Déjà en grande forme, l’attaquant norvégien reste sur un doublé contre Brentford (2-1) et prend déjà les commandes.

Il devance d’une courte tête un autre scandinave. Dans une très grande forme et sur la lancée de sa saison précédente avec le Sporting CP, Viktor Gyökeres continue d’affoler les compteurs. Le buteur suédois affiche pas moins de 8 réalisations en 5 rencontres. Il a de nouveau marqué vendredi contre Arouca lors d’un succès 3-0. Le podium est complété par l’ailier russe Maksim Glushenkov. Le joueur arrivé au Zenit cet été a démarré la saison en boulet de canon. Blessé au poignet depuis près d’un mois, il reste toutefois dans le haut de ce classement grâce à ses 7 buts en 5 matches.

Un joueur de Ligue 1 dans le top 10

En quatrième position, c’est l’Ukrainien Oleksandr Nazarenko qui suit avec 6 buts en 5 matches. L’ailier de Polissya reste par ailleurs sur un but contre Veres Rivne (2-1) hier. Juste derrière, c’est le Brésilien Gustavo Santos qui suit. Auteur de 6 buts en 6 matches, le joueur d’Altach a encore marqué hier contre Grazer AK (1-1). Sixième, Thierno Barry qui a marqué majoritairement à Bâle s’adapte doucement à Villarreal. Alors qu’il a inscrit 6 buts en 7 matches en ce début de saison, il n’a toutefois pas marqué samedi dernier contre Majorque (2-1).

A la septième place, on retrouve Daan Heymans avec 6 buts en 7 matches. L’attaquant de Charleroi a marqué hier face à Beerschot (3-0) et maintient sa dynamique. Pas de but en revanche pour Mason Greenwood contre Nice (2-0). Malgré la victoire des siens, l’ailier anglais reste bloqué à 5 réalisations en 4 rencontres. C’est légèrement mieux que Pape Habib Guèye qui a eu besoin d’un match de plus. Le joueur d’Aberdeen s’empare de la neuvième place. Enfin, le vétéran brésilien Ronivaldo qui reste sur un but contre LASK poursuit son début de saison éclatant avec 5 buts en 6 matches et s’empare du dixième rang.

