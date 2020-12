Le message émouvant de Djibril Cissé à Gérard Houllier

Le football français en deuil. Ce lundi matin, Gérard Houllier est décédé. L'ancien sélectionneur des Bleus, entraîneur de Liverpool, du PSG et de l'Olympique Lyonnais, en poste en tant que conseiller extérieur, s'est éteint. Et les réactions et hommages commencent à affluer, dont celle de Djibril Cissé.

L'attaquant, qui l'a côtoyé chez les Reds, a publié un message sur son compte Twitter : « coach. Aujourd'hui je suis très triste. Grâce à vous j'ai pu jouer dans ce merveilleux club de ⁦Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Paix à votre âme. Merci MR Gerard Houllier ».