Le PSG met la pression sur Luis Campos

Le mercato d’été 2024 va fermer ses portes dans un peu plus d’une semaine. Le temps presse donc pour le Paris Saint-Germain, qui doit se séparer de plusieurs éléments. C’est d’ailleurs bien parti pour Manuel Ugarte, puisque les négociations avancent bien ces dernières heures entre les Franciliens et Manchester United. Mais les champions de France ont d’autres éléments encore à faire partir comme Carlos Soler, Juan Bernat, Colin Dagba, Danilo et bien d’autres.

Ainsi, L’Equipe nous apprend que le PSG a mis la pression sur Campos afin qu’il accélère en ce qui concerne les départs. Le club français veut vite faire de la place et se débarrasser de ses indésirables. Une mission taillée sur mesure pour Luis Campos. Le conseiller football, que le PSG pourrait d’ailleurs prolonger selon Le Parisien, dispose d’un carnet d’adresses bien fourni.