OM : Amine Harit, l'incorporation parfaite

La vie d'Amine Harit n'a pas été un long fleuve tranquille. Exfiltré de Schalke 04 en toute fin de mercato, il a dû attendre avant que son prêt à l'Olympique de Marseille ne soit validé par la Ligue de football professionnel (LFP). Pour que l'instance tranche du bon côté, il a même fallu que Pol Lirola, tout fraîchement arrivé et Alvaro Gonzalez acceptent de différer une partie de leur salaire.

Mais, par chance, il a eu les deux semaines de trêve internationale pour se faire la main avec Jorge Sampaoli et ses nouveaux coéquipiers. On ne sait pas réellement s'il était prévu qu'il débute, ce samedi soir, du côté de Monaco, mais la blessure de Dimitri Payet, l'obligeant à déclarer forfait, conjuguée au fait que Gerson avait besoin de repos, l'a fait commencer.

Une première passe décisive

On n'a pas franchement été déçu ! Dès les premières minutes, on a senti qu'il en avait sous le capot. Des appels tranchants, une technique sûre, une roulette par-ci, un passement de jambes par-là. Il aurait pu être crédité rapidement d'une passe décisive si Bamba Dieng n'avait pas trouvé le poteau sur une merveille de passe dans la profondeur.

Finalement, il allait l'avoir, sa passe décisive. Sur un nouvel excellent travail sur le côté gauche, Bamba Dieng, encore lui, protégeait le cuir avant de croiser sa frappe pour faire trembler les filets. Sans Payet, Marseille a fait du jeu et c'est en grande partie grâce à son Marocain, déjà bien inspiré et intégré. Ce samedi soir, Harit c'est 4 dribbles réussis sur cinq tentés, 87,1% de passes précises réussies, deux passes clés et 15 duels gagnés sur 19 (dont 14 sur 16 au sol), et une ovation à sa sortie pour Gerson (72e). Sampaoli s'est peut-être trouvé de nouveaux hommes forts ce samedi.