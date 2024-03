Espagne - Brésil : les compositions officielles

Même en période de trêve internationale, le ballon rond est toujours à l’honneur sur Foot Mercato. Au programme de ce mardi, un duel ô combien alléchant entre l’Espagne et le Brésil, au stade Santiago Bernabeu de Madrid, dans le cadre d’un match amical. Très attendue par les fans de la Roja et la Seleçao, cette partie prestigieuse sert de répétition à quelques mois du début de l’Euro 2024 (14 juin - 14 juillet) et de la Copa America (21 juin - 15 juillet). Battus par la Colombie vendredi dernier au terme d’une prestation décevante (0-1), les hommes de Luis de La Fuente auront à cœur de se racheter devant leur public, tandis que les Brésiliens seront déterminés à enchaîner après leur succès notable obtenu face à l’Angleterre (0-1). Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h30.

La suite après cette publicité

Pour ce deuxième et dernier match amical de cette fenêtre internationale, Luis de La Fuente mise sur la continuité en maintenant son système de jeu articulé en 4-3-3. Le technicien iberique a néanmoins décidé d’effectuer plusieurs changements depuis la défaite face à la Colombie car Rodri, Dani Olmo et Fabian Ruiz retrouvent une place de titulaire dans l’entrejeu. Le secteur offensif espagnol sera quant à lui emmené par Lamine Yamal, Alvaro Morata et Nico Williams. De son côté, Dorival aligne le même système de jeu, le 4-3-3. Si la défense est composée de Danilo, Fabricio Bruno, Lucas Beraldo et Wendell, le milieu de terrain sera animé par Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et João Gomes. Enfin, Vinicius Jr et Rodrygo, les deux stars du Real Madrid, sont bel et bien titulaires à Bernabeu, accompagnés de Raphinha sur le front de l’attaque.

Composition des équipes :

Espagne : Simon- Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Rodri, Olmo, Ruiz - Yamal, Morata, Williams.

La suite après cette publicité

Brésil : Bento - Danilo, Bruno, Beraldo, Wendell - Paquetá, Guimaraes, Gomes - Rodrygo, Vinicius Jr, Raphinha.