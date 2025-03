Santos fait déjà un choix fort pour Neymar

Cet hiver, Neymar Jr (33 ans) a fait son grand retour à Santos. Le Brésilien s’est engagé pour au moins six mois. Et alors qu’un come-back au FC Barcelone est évoqué, malgré le fait que l’entraîneur Hansi Flick ne soit pas emballé ; le Peixe ne compte pas se laisser faire.

La suite après cette publicité

Ce mardi, UOL révèle que Santos veut déjà prolonger le bail de Ney. Le club de Vila Belmiro sent le joueur heureux depuis son retour et espère le conserver au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026. De son côté, le clan Neymar ne pense pas encore à l’avenir. Neymar Sr et les agents du footballeur, qui n’ont pas encore discuté avec d’autres clubs, se concentrent sur l’adaptation du joueur à Santos et sur les objectifs à atteindre en club et en sélection.