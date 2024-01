Coupe d’Asie 2023 : la Jordanie renverse l’Irak dans match fou

Après la qualification hier de l’Australie et du Tadjikistan, les huitièmes de finale de la Coupe d’Asie 2023 se poursuivaient ce lundi. On avait le droit à un joli duel entre l’Irak et la Jordanie, deux équipes qui ont brillé en phase de poules. Juste avant la pause, Yazan Al-Naimaet pensait d’ailleurs avoir le plus dur en débloquant la situation pour la Jordanie (45e +1).

Cependant, les Irakiens n’ont pas lâché et ont su inverser la tendance. Tout d’abord, c’est Saad Natiq qui est allé chercher l’égalisation (68e) avant qu’Aymen Hussein parvienne à donner l’avantage à son équipe (76e). Exclu suite à sa célébration jugée trop provocante, le buteur a laissé l’Irak en infériorité numérique. Les Lions de Mésopotamie ont finalement craqué avec un pion de Yazan Abu Arab dans le temps additionnel (90e +5). Mais ce n’était pas tout puisque Nizar Al Rashdan est allé marquer à son tour (90e +7). Avec cette victoire 3-2, la Jordanie élimine l’Irak et rejoint le Tadjikistan au prochain tour.