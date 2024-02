Napoli : Aurelio De Laurentiis réaliste sur le futur d’Osimhen

Buteur vedette du Napoli, Victor Osimhen a de grandes chances de quitter les Partenopei l’été prochain. Le serial buteur nigérian (61 réalisations en 98 matches de Serie A) est en effet annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de Chelsea ou encore de Manchester United. Présent au Business of Football Summit organisé par le Financial Times et qui se tient à Londres, le président napolitain Aurelio De Laurentiis a confié à demi-mot qu’il lui sera très difficile de retenir son attaquant.

« C’est un grand joueur, mais vous savez : Naples est un endroit formidable, il y a des joueurs qui sont tombés amoureux et qui y sont restés, comme Hamsik pendant 11 ans. Ou comme d’autres pendant huit ans. Et il y en a d’autres qui sont attirés par le Real Madrid, par le PSG, par Arsenal, par Manchester City, par Chelsea. On ne peut donc pas les retenir, surtout quand ils ont une clause libératoire qui permet de les acheter. Il en a une. C’est un montant très élevé (130 M€, ndlr). Va-t-il partir ? Nous verrons bien. L’argent est le dernier problème du Napoli. Nous avons toujours fait de bons recrutements, comme nous l’avons fait dans le passé. Nous le ferons encore à l’avenir. Quand vous voyez un joueur partir, c’est comme un fils. Vous êtes heureux même si ce fils a un succès fantastique partout », a-t-il confié.