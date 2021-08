OM : tout est bouclé pour Pol Lirola !

La suite après cette publicité

Très actif dès le lancement du mercato estival, l'Olympique de Marseille a rapidement mis la main sur huit recrues, et même dix si on rajoute les jeunes Salim Ben Seghir et Bilal Nadir. Mais le président Pablo Longoria et ses équipes n'en avaient pas réellement fini avec ce marché des transferts. Avec l'absence d'Arkadiusz Milik jusqu'à mi-septembre et le départ de Dario Benedetto à Elche, le club phocéen est à la recherche d'un attaquant, mais ce n'est pas tout.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Hiroki Sakai est parti rejoindre les Urawa Red Diamonds. Et l'autre latéral droit de la saison 2020-2021, à savoir Pol Lirola, était lui retourné à la Fiorentina en fin de saison après un prêt intéressant sur la Canebière (22 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts, 4 caviars). L'OM n'avait en effet pas levé l'option d'achat. Du coup, la direction olympienne avait fait de l'Espagnol sa priorité cet été à ce poste mais les négociations avec la Viola étaient compliquées...

Visite médicale ce vendredi

Si les deux clubs semblaient d'accord autour du montant, d'environ 12 millions d'euros, les discussions n'aboutissaient pas sur le mode de paiement. Alors que l'OM souhaitait payer en plusieurs fois, la formation italienne voulait elle un seul et unique chèque. Finalement, après plusieurs semaines de négociations, tout le monde est tombé d'accord ! D'après les informations de la presse italienne comme Sky Italia, Pol Lirola va bel et bien signer en faveur de l'OM puisque les derniers détails ont été réglés. Le montant du transfert avoisinerait les 13M€ (6,5M€ maintenant, et 6,5M€ de bonus).

Afin de boucler son transfert, le joueur de 24 ans va passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat et d'être définitivement Olympien ! Les Phocéens commençaient à patiner dans ce dossier mais l'histoire se termine donc très bien. Pablo Longoria va désormais pouvoir travailler pleinement sur son futur attaquant, et il lui reste une dizaine de jours pour trouver la perle rare.