TFC : Maxime Dupé prend son pied

Maxime Dupé (29 ans) est un homme heureux. Décisif lors du nul arraché sur la pelouse de l'OL (1-1) ce vendredi, en ouverture de la 10ème journée de Ligue 1, le portier des Violets s'est présenté tout sourire au micro de Prime Video à l'issue de la partie au Groupama Stadium. L'occasion pour l'ancien Nantais, élu homme du match par notre rédaction, de rappeler que le TFC n'est pas un promu comme les autres.

« Si je prends beaucoup de plaisir ? Oui, carrément. On a un top groupe, on a une mentalité avec une équipe qui essaye de jouer, même si ce soir en deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. On essaye de poser notre jeu. On a des ambitions. On reste un promu, mais on est quand même malgré tout un promu ambitieux. Venir chercher un point ici, ce n'est pas évident. C'est bien, il faut continuer comme ça. » Toulouse et Dupé ont le sourire.