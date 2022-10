OL - Toulouse FC : les notes du match

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, en ouverture de la 10eme journée de Ligue 1, l'OL n'avait pas le droit à l'erreur face à Toulouse. Après 4 défaites de suite en Championnat, les hommes de Peter Bosz devaient impérativement réagir avec une victoire face à un promu. Le technicien néerlandais, en danger si le résultat n'était pas une victoire, misait sur un duo d'attaque Lacazette-Dembélé pour tenter de vite trouver la faille.

Et le départ de son équipe était idéal dans ce match puisqu'après deux minutes de jeu, Tetê ouvrait le score. Le Brésilien voyait son tir contré par un défenseur et filer dans le but (1-0, 2e). De quoi lancer parfaitement son équipe, qui reprenait confiance par la suite et qui dominait les débats. Le gardien toulousain Maxime Dupé gardait son équipe encore en vie en première période sur les nombreuses tentatives lyonnaises. De son côté, Anthony Lopes restait concentré et était sauvé par sa barre sur une frappe de Spierings (43e).

Dupé a gardé le TFC en vie, Ratão supersub

Au retour des vestiaires, on s'attendait donc à voir l'OL continuer d'attaquer pour se mettre à l'abri. Et si les Lyonnais ont évidemment essayé de faire le break, ils sont à chaque fois buté sur un très grand Dupé qui a continué de dégoûter Lacazette, Toko Ekambi, Dembélé et consorts. Ce qui a permis à son équipe d'y croire et surtout à Lyon de réveiller des vieux démons et commencer à douter. Alors que Toulouse ne se montrait pas spécialement, les Lyonnais ont fini par jouer avec le feu et se faire punir.

Après une relance courte d'Anthony Lopes, Thiago Mendes (en défense centrale) ratait sa passe, ce qui profitait aux Toulousains. Lancé dans la surface, Aboukhlal ne parvenait pas à marquer mais le ballon revenait sur Ratão qui égalisait (1-1, 67e). Une punition quasi-inévitable pour des Lyonnais qui ont manqué plusieurs fois le but du break. Et après avoir tenté de reprendre l'avantage, les coéquipiers de Lacazette ont reculé en fin de match et ne sont pas passés loin de la correction. Finalement, le score ne bougera plus et les deux équipes se partagent les points. Un bon résultat pour Toulouse, mais une nouvelle contre-performance pour l'OL qui pourrait être celle de trop pour Peter Bosz... Car Lyon pointe à la 7eme place à déjà 10 points du podium en attendant les autres rencontres du week-end.

L'homme du match : Dupé (8)

Taille patron. Impuissant sur la frappe détournée ayant fait mouche d'entrée (2e), l'ancien gardien du FC Nantes a ensuite été impeccable, écœurant les attaquants lyonnais tout au long de la partie. Toko Ekambi (12e, 52e), Lacazette (23e), Tolisso (41e) et Reine-Adélaïde (74e, 75e) peuvent en témoigner. Le portier du TFC a maintenu son équipe à flot, lui permettant notamment de repartir avec un point du Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais

Lopes (5) : il a fallu attendre la 31e minute de jeu pour voir le portier lyonnais être réellement mis à contribution. Il s'est vu être sauvé par sa transversale sur une belle frappe de Spierings (43e). Contraint de s'incliner face à Ratao (67e), le Portugais a vécu une soirée mitigée, pas mis à mal, mais pas nécessairement décisif.

Gusto (5,5) : de retour après avoir manqué le déplacement à Lens (1-0) la semaine passée, le jeune latéral droit de l'OL a rapidement repris ses marques. Sa belle intervention peu avant la demi-heure de jeu a cependant mis en lumière l'espace laissé dans son dos par l'international Espoirs français. Toujours aussi actif sur le plan offensif, il a cependant confirmé ses difficultés défensives.

Mendes (6) : si la finesse défensive de l'ancien Lillois n'est pas sa qualité première, Thiago Mendes a cependant fait preuve d'autorité pour imposer son physique sur les tentatives d'incursion des attaquants toulousains. Auteur de nombreux dégagements (7 réussis), il ne s'est jamais laissé dépasser par les différentes vagues des visiteurs.

Lukeba (6) : son absence à Lens s'est autant fait remarquer que sa présence ce soir. Patron de sa charnière centrale (à seulement 19 ans), Castello Lukeba a encore montré pourquoi il s'était imposé dans cette équipe. Propre sans ses interventions, rassurant balle au pied, il a touché beaucoup de ballons et s'est montré précis dans son jeu de passe.

Tagliafico (4) : peut-être le joueur lyonnais le plus en retrait de la rencontre. Auteur de multiples imprécisions techniques, comme sur son intervention approximative sur un ballon dangereux à l'heure de jeu, il a été quelque peu effacé et a manqué de tranchant, en témoignent ses nombreux duels perdus et sa trop faible activité offensive.

Tetê (6) : toujours aussi remuant, le Brésilien a permis à Lyon de rapidement mener au score, à la conclusion d'une belle action collective (2e). N'hésitant pas à venir apporter de la présence dans le cœur du jeu, il a eu un petit peu plus de mal dans ses replis défensifs, point sur lequel il s'est pourtant grandement amélioré depuis son arrivée dans le Rhône. Remplacé par Rayan Cherki (78e) .

Tolisso (6) : occupant une position plus avancée que son coéquipier du milieu de terrain, l'ancien Bavarois a fait l'étalage de sa capacité à orienter le jeu de son équipe. Capable de dicter le tempo en phase de possession, il assume également son statut de cadre, n'hésitant pas à haranguer et à râler contre ses partenaires quand le besoin s'en fait ressentir. Butant sur un bon Maxime Dupé (41e), il aura été un des meilleurs lyonnais sur la pelouse. Remplacé par Maxence Caqueret (67e) .

Lepenant (5,5) : aligné aux côtés de l'expérimenté Corentin Tolisso, le jeune milieu de terrain a joué comme il en a l'habitude : simplement. Pas forcément le plus en vue, plus en retrait que son coéquipier champion du monde, il a cependant un rôle prépondérant dans l'équilibre de son équipe.

Toko Ekambi (4) : le manque de confiance qui touche le Camerounais est criant et sa partition d'ensemble n'est pas nécessairement pour le rassurer, comme en témoigne sa frappe beaucoup trop molle du début de second acte (52e). Trop imprécis dans ses transmissions comme dans ses contrôles, il n'a pas su ajuster la mire pour tromper Dupé.

Lacazette (6) : buteur à 4 reprises cette saison, c'est cette fois en passeur décisif que s'est mué le numéro 10 lyonnais, sa deuxième offrande en neuf rencontres. Auteur, comme à son habitude, de nombreux décrochages, il a tenté plusieurs combinaisons avec ses partenaires offensifs. Très présent à la construction, il n'a pas retenu ses efforts pour tenter de produire du jeu, pas forcément aidé par ses coéquipiers.

Dembélé (6) : impliqué sur l'ouverture du score de Tetê (2e), l'ancien du Celtic a multiplié les courses pour tenter d'être touché par ses partenaires, mais aussi pour libérer de l'espace à ses partenaires (41e). Toujours aussi combatif et irréprochable par son état d'esprit, il n'aura que trop peu réussi à inquiéter le portier du Téfécé. Remplacé par Jeff Reine-Adélaïde (67e), qui s'est notamment distingué sur deux belles tentatives dès son entrée (74e, 75e).

Toulouse FC