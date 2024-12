Al-Hilal va sacrifier une star pour laisser une dernière chance à Neymar !

Depuis son arrivée à l’été 2023 à Al-Hilal, Neymar n’est pas dans une forme olympique. Recruté contre 90 millions après avoir été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, le Brésilien n’a pas eu l’apport escompté dans le Golfe. Pour autant, le virtuose brésilien est totalement victime de cette situation loin d’être facile pour lui depuis un an. En effet, touché gravement aux ligaments du genou et au ménisque après une rencontre face à l’Uruguay en octobre 2023, l’ancien magicien du FC Barcelone a été éloigné des terrains pendant près d’un an.

La suite après cette publicité

Et alors que le Brésilien a fait son retour depuis quelques semaines, sa progression sur les terrains a encore été perturbée par une nouvelle blessure musculaire qui est en train de l’éloigner des prés. Un nouveau problème qui a forcément agacé la direction d’Al-Hilal, qui a commencé à se poser des questions. En effet, insatisfaits de son rendement presque nul depuis son arrivée - Neymar n’a disputé que cinq rencontres avec le champion saoudien en titre - les dirigeants du club de Riyad auraient même réfléchi à rompre le contrat de leur star lors des dernières semaines. Pour autant, alors que son bail expire en juin prochain, Neymar devrait bel et bien finir la saison avec les hommes en bleu.

Neymar va être qualifié pour jouer en Saudi Pro League

Il y a quelques jours, le père de Neymar, souvent bavard au sujet de sa progéniture, avait déjà expliqué que son fils allait revenir fort et qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour : «on attend et on verra ce qui se passera, et comment se sentira vraiment Neymar. Il sera libre de décider. Nous n’avons jamais été aussi libres pour décider où on ira et avoir un gars de 32 ans libre, c’est un cadeau pour n’importe quel club», a-t-il lancé à Roundcast. Ce dernier a également expliqué que la Coupe du monde des clubs en fin de saison était un objectif pour le numéro 10 d’Al-Hilal : «Tous les clubs vont être là, et Al-Hilal aussi, ils y ont gagné leur place. Ils ont déjà une des plus grosses stars pour ce genre de tournoi, et un garçon qui a de l’expérience à ce niveau. C’est pour ça qu’ils n’ont pas renoncé à son contrat. […] Il est sous contrat jusqu’en 2025. On ne sait rien de plus. Je vois de la spéculation, on est préparé pour ça. Je sais que le marché l’attend et attend de voir comment il se remettra, mais il revient toujours plus fort. Ce ne sera pas différent cette fois.»

La suite après cette publicité

Dès lors, alors que son avenir semble scellé, Neymar peut tranquillement travailler sur un retour sur les terrains efficace et durable. En ce sens, Al-Hilal souhaite aider sa star de 32 ans en lui faisant une place pour disputer les rencontres de championnat. Alors qu’il n’était pas qualifié pour le championnat depuis le début de saison, l’ancienne légende de Santos devrait être enregistrée dès janvier pour jouer les rencontres de Saudi Pro League d’après les dernières informations de Marca. Selon la publication ibérique, Kalidou Koulibaly devrait faire les frais de cette réincorporation au projet sportif d’Al-Hilal. En effet, selon nos confrères espagnols, les performances du défenseur sénégalais sont jugées insuffisantes et le club saoudien pourrait même rompre son contrat, voire le prêter jusqu’à la fin de ce dernier en 2026. Dans tous les cas, Neymar va donc voir le bout du tunnel alors que son retour à la compétition se précise et qu’un retour au premier plan sportif est prévu pour lui.