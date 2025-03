PSG-Liverpool : Khvicha Kvaratskhelia, un match taille patron qui aurait pu tout changer

C’était un match pour lui, pour une recrue à plus de 70 millions. Convoité depuis l’été dernier, la star géorgienne du Napoli Khvicha Kvaratskhelia a enfin posé ses valises dans la capitale parisienne cet hiver. Une recrue XXL qui devait apporter à l’attaque parisienne surtout dans les grands rendez-vous. Ça tombe bien, ce mercredi soir, le PSG affrontait un géant de Premier League, leader de son championnat : Liverpool. Et de manière surprenante, quelques heures avant le coup d’envoi, ce n’est pas Kvaratskhelia qui était annoncé titulaire, mais bien Désiré Doué, sur son nuage depuis plusieurs semaines.

Finalement, Luis Enrique décidait de surprendre son monde et d’aller à contre-courant des dernières informations de la presse française. L’international géorgien (40 sélections, 17 buts) était bien aligné aux côtés d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. L’occasion pour lui de marquer des points après des débuts en dents de scie sous les couleurs parisiennes. Dans le système de Luis Enrique, l’ancien attaquant de Naples devait encore une fois se montrer polyvalent multipliant les déplacements mais en essayant au maximum le couloir droit. Et sur ce match, l’ailier de 24 ans a confirmé qu’il avait quelque chose de spécial. Remuant, percutant et provocateur avec le ballon, il a fait vivre un calvaire à la défense des Reds.

Un match XXL qui rassure

Il pensait d’ailleurs délivrer les siens à la 20e minute de jeu lorsqu’il envoyait une frappe sublime du gauche dans la lucarne d’un Alisson impuissant. Mais son but était finalement annulé pour une légère position de hors-jeu de quelques centimètres. Pas de quoi l’abattre pour autant puisqu’il continuait dans le même registre dans la foulée. Sur un nouveau petit numéro, à gauche cette fois (après avoir permuté avec Barcola), il dribblait un joueur et envoyait une frappe croisée qui aurait dû finir au fond des filets sans un arrêt XXL d’un Alisson, bluffant sur sa ligne (30e). Au retour des vestiaires, Kvara s’est d’ailleurs définitivement installé sur le couloir gauche de l’attaque.

Encore une fois, dangereux, il a été le parfait complément d’Ousmane Dembélé de l’autre côté (encore très actif, mais plus imprécis devant le but). Le Géorgien s’est joué plus d’une fois de Trent Alexander-Arnold et a constamment fait reculer ses adversaires. «C’est très facile de s’adapter à mon système de jeu. Pour pouvoir jouer au PSG, il faut être un grand joueur. Je n’ai pas envie de parler d’un joueur. J’ai envie de parler de notre équipe, de cette expérience qui va nous aider à grandir. Je ne sais pas si on va se qualifier, mais on va essayer jusqu’au bout», expliquait Luis Enrique en conférence de presse à son sujet. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia, très en jambes, regrettait par contre le manque de réalisme qui a coûté très cher à son équipe. « On a eu beaucoup d’occasions de marquer. On méritait beaucoup plus ce soir, ce n’était pas difficile, on a montré qu’on était une meilleure équipe ce soir, on aurait mérité une victoire ou un nul. On doit être prêt pour le retour et tout donner. Ça sera difficile bien sûr. Parce que Liverpool à Anfield, c’est un super stade, avec de l’ambiance. C’est le football, il faudra faire le même match et marquer ». Ce soir, s’il n’y a pas la victoire au bout, Kvaratskhelia a rassuré et a montré qu’il était différent. Le PSG aura besoin de lui pour créer l’exploit à Liverpool, du côté d’Anfield.