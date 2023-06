Mercato OL/PSG : les troublantes déclarations de Rayan Cherki

La suite après cette publicité

Rayan Cherki a déployé ses ailes. Cette saison, le talent de 19 ans a enfin pu avoir de la régularité à l’Olympique Lyonnais. Cela, il le doit à son talent et ses qualités bien évidemment. Mais aussi à la confiance de Laurent Blanc. Un entraîneur avec lequel il a su tisser des liens solides. «Je pense que j’ai eu ce déclic à la trêve quand j’ai eu une discussion avec le coach (…) J’ai toujours eu une bonne relation avec mes entraîneurs, même si on sait que c’était plus compliqué avec le précédent (Peter Bosz, ndlr). Mais je me suis bien entendu avec Rudi Garcia, Laurent Blanc ou Sylvain Ripoll (coach des Espoirs).»

Des hommes qui ont su le faire progresser et surtout le comprendre. Auteur de 38 matches toutes compétitions confondues dont 25 en tant que titulaire, Rayan Cherki a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives. Le footballeur né en 2003 est globalement content de son année. «Je juge ma saison assez particulière. C’est ma première deuxième grosse partie de saison, où j’enchaine des matches, où je suis décisif. Je sais que j’aurais pu mieux faire. L’an prochain, j’espère avoir l’occasion de continuer et prendre confiance.»

Cherki entretient le flou

Mais Cherki sera-t-il encore à Lyon ? Ce n’est pas un secret, le Paris Saint-Germain est séduit par son profil. L’hiver dernier, ils avaient tenté une approche. Mais Jean-Michel Aulas avait fermé la porte. Il n’est pas certain que John Textor en fasse de même. Questionné au sujet de sa notoriété et des intérêts qu’il suscite, le natif de Lyon a répondu aux journalistes. «Je peux vous dire que ça fait partie de la vie d’un footballeur. Il faut réussir à s’adapter à ça. Je fais abstraction de tout ce qui se dit sur moi. Je ne me concentre pas là-dessus, mais sur le terrain. C’est le terrain qui parlera pour nous.»

Interrogé sur le PSG, il a ensuite répondu : «on ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne sait pas encore quelle direction on va prendre. Je suis concentré sur la saison prochaine pour l’instant». Relancé une ultime fois afin de savoir s’il sera ou non à l’OL l’an prochain, il a de nouveau esquivé. «Pour l’instant, j’ai juste envie de jouer une bonne saison complète, même si on sait que la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle du lendemain.» Rayan Cherki, qui n’a pas dit qu’il resterait ni qu’il partirait, a dribblé la presse au sujet de son futur. Un avenir qui est toujours incertain. Encore plus après ses déclarations.