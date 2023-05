OL : Rayan Cherki envoie un message cash à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Rayan Cherki est centenaire. Ce vendredi soir, le joueur âgé de 19 ans a fêté son centième match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Présent dans le groupe professionnel depuis ses 16 ans, il a su se faire une place dans l’équipe à force de patience et de travail. Titulaire sous les ordres de Laurent Blanc, le natif de Lyon monte en puissance au fur et à mesure. Si tout n’est pas encore parfait dans son jeu, puisqu’il doit être parfois plus lucide et juste, il est sans conteste l’un des grands talents de notre chère Ligue 1.

Cherki est d’ailleurs nommé pour le titre de meilleur jeune joueur de la saison. Une belle récompense pour celui qui a disputé 37 matches toutes compétitions confondues cette année, dont 24 en tant que titulaire. Le temps de délivrer 5 passes décisives et de marquer 5 buts. Le dernier date d’ailleurs de ce vendredi puisque le footballeur né en 2003 a inscrit le troisième but lyonnais face à Monaco. Il aurait pu d’ailleurs signé un doublé puisqu’il a réalisé une action fabuleuse dans la surface avant de se heurter au portier monégasque. Mais Maxence Caqueret avait bien suivi et doublé la mise pour les Gones.

Il a été proche du but de l’année

Après la rencontre, Cherki est d’ailleurs revenu sur cette action incroyable. Ce qui aurait pu être le but de l’année. «Ce n’est pas tous les jours qu’on fait des roulettes sur un défenseur qui tacle. Ça fait plaisir même si j’aurais aimé marquer. Arrivé au dernier geste, j’ai douté entre trois choix : le piqué, le pointu ou le côté. Finalement, j’ai fait les trois. Ça n’a pas marché, mais je suis content pour mon pote Maxence Caqueret qui marque. En réalité, c’est l’instinct qui prend le dessus dans ces moments-là.»

Interrogé sur Prime Vidéo, il a ajouté : «Laurent Blanc est venu me voir, il m’a dit que j’étais bête et que j’aurais dû mettre le but de l’année sur le but de Caqueret. Je pense qu’il n’a pas tort. Il est dur et exigeant avec moi. C’est pour mon bien. On a une relation que je n’ai jamais eue avec d’autres coachs. Et c’est ce qui m’apporte le plus de bonheur et d’envie. Bien sûr que j’accepte ce qu’il dit. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens me collent une étiquette de garçon qui n’est pas exigeant alors que j’en ai une exigence aussi dure que celle du coach. Moi, je fais tout pour leur prouver qu’ils ont tort.»

Il veut aider Lacazette à battre KM7

Mais le joueur a tout de même trouvé le chemin des filets vendredi soir. «Mon but ? Il est beau. Grâce à Dieu, j’ai la qualité pour faire ce genre de choses. Il faut que je le fasse régulièrement maintenant.» Il a un bel exemple à suivre à Lyon avec Alexandre Lacazette. D’ailleurs, le capitaine est toujours en course pour être le meilleur buteur du championnat. Avec 26 buts au compteur, il égale Kylian Mbappé, qui jouera ce week-end. Ami avec le joueur du PSG, Cherki a tenu à lui envoyer un message après la rencontre.

«Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian (Mbappé) est mon ami. Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si mon pote Alex (Lacazette), je vais tout faire pour t’aider.» Rayan Cherki, qui a avoué ne pas comprendre l’absence de son capitaine aux Trophées UNFP, a choisi son camp. Il fera son possible pour aider Alexandre Lacazette à devancer KM7, qui pourrait d’ailleurs évoluer avec lui l’an prochain puisque le PSG suit toujours la piste Rayan Cherki.