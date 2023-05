Ligue 1 : porté par un Cherki flamboyant, l’OL renverse Monaco

En ouverture de la 36e journée, l’OL recevait Monaco dans une de ces soirées de Ligue 1 qui promettent d’être haletantes. Alors que les Lyonnais avaient des espoirs d’Europe à entretenir, Monaco avait une quatrième place à assurer. De plus, concédant la défaite à Clermont la semaine dernière (2-1), Lyon avait à cœur de rectifier le tir devant son public. Déjà truffé d’enjeux importants, la rencontre devenait encore plus électrique et spéciale dès les premières secondes. Troisième meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur cette saison, l’ASM a ouvert la marque au bout de 13 secondes grâce à un…penalty transformé par Wissam Ben Yedder suite à une sortie hasardeuse d’Anthony Lopes, peu aidé par la mauvaise relance de Saël Kumbedi (0-1, 1e). Un but historique car il s’agissait là du penalty le plus rapidement inscrit en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition.

Loin d’avoir réalisé l’entame idéale, les Gones sont parvenus à se remettre la tête à l’endroit grâce à des frappes signées Jeffinho (4e) et Rayan Cherki (9e). Alors qu’ils ont poussé pour égaliser malgré quelques imperfections techniques, Anthony Lopes a veillé à ce que les hommes de Laurent Blanc ne concèdent pas de deuxième but en s’interposant devant de nombreuses frappes puissantes de Youssouf Fofana (11e, 12e, 34e). Leur dessein de revenir avant la pause a finalement été atteint au fil d’une première période qui s’est encore plus animée et équilibrée. Davantage inspiré offensivement au fil des minutes, l’OL a égalisé grâce au 26e but d’Alexandre Lacazette cette saison en Ligue 1, bien trouvé par Bradley Barcola dans la surface (1-1, 38e). Un but logique tant les compères de Corentin Tolisso ont fini fort ce premier acte.

Un Cherki déroutant débloque la situation pour Lyon

Au retour des vestiaires, l’OL a gardé l’ascendant sur la rencontre. Poussé par son public, Lyon a alors viré en tête sur une action d’anthologie. Trouvé à l’entrée de la surface, Rayan Cherki a éliminé Matsima d’une roulette tant astucieuse que dévastatrice qui a réveillé certaines réminiscences de l’action de Yoann Gourcuff face au PSG quatorze ans plus tôt. Même si la frappe du numéro 18 lyonnais a finalement été repoussé, c’est Maxence Caqueret qui suivait bien pour conclure dans le but vide (2-1, 57e). Revigorés, les Gones ont été largement supérieurs aux Monégasques lors de la dernière demi-heure. Malgré la frappe de Vanderson qui a trouvé la transversale (70e), la réponse de l’escouade de Philippe Clément était trop timide pour égaliser.

Lyon a finalement entériné son succès grâce à un Cherki encore diabolique dans la surface adverse. Cette fois, le jeune Lyonnais (19 ans) a mystifié Caio Henrique avant de tromper Nübel à l’aide du poteau (3-1, 78e). Le quatrième but cette saison de celui qui est en lice pour être élu meilleur espoir de Ligue 1 par les trophées UNFP a permis aux Lyonnais de revenir à hauteur de Rennes, sixième, et de mettre la pression à Lille, qui n’a qu’un point d’avance et affronte Marseille demain. De son côté, Monaco perd l’occasion d’assurer sa quatrième place mais espère également une défaite de Lille pour l’assurer de cette manière.