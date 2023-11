Rennes : Amine Gouiri explique pourquoi il a choisi l’Algérie

Son choix de sélection était très attendu. Brillant en équipe de jeunes avec la France, Amine Gouiri a finalement choisi de représenter l’Algérie. Un choix qui a forcément fait des émules de l’autre côté de la Mer Méditerranée. Sélectionné pour la première fois avec les Fennecs lors du rassemblement d’octobre, l’attaquant de 23 ans a réalisé deux belles prestations sous la houlette de Djamel Belmadi. Sauf retournement de situation ou blessure, le joueur formé à l’OL devrait ainsi être l’une des armes principales de l’Algérie lors de la prochaine CAN.

Interrogé par L’Equipe sur les raisons qui l’ont poussé à choisir les Guerriers du Désert, Gouiri a expliqué son raisonnement : «J’ai beaucoup réfléchi pendant l’été, avec mes agents, mes amis, mon entourage… J’ai pesé le pour et le contre et je suis arrivé à cette décision. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance pour l’Algérie. Ce sont mes origines, le pays de ma famille… C’est un pays que je connais bien puisque j’y suis allé régulièrement depuis que je suis tout petit. C’est aussi une sélection que j’ai beaucoup suivie, et j’ai toujours aimé cette passion qu’il y a pour le football. J’ai eu envie de représenter tout ça.»