Moussa Diaby évoque un retour au PSG

Formé au PSG, le jeune attaquant Moussa Diaby a fini par exploser en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. En quittant son club formateur, l’ailier de 24 ans a pu enchaîner les rencontres en Bundesliga, progresser et ainsi connaitre logiquement l’équipe de France. Il n’est évidemment pas le seul dans ce cas là puisque Christopher Nkunku a connu le même parcours. De quoi confirmer que le PSG a de nombreux talents dans son centre de formation mais n’arrive pas à les développer. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’actuel joueur d’Aston Villa a évoqué son lien avec le PSG et la possibilité d’un retour en France.

«Le PSG, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé 7 années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs. Certains sont professionnels aujourd’hui, d’autres non. J’ai joué mon premier match pro au PSG. C’était un moment fort et important. Je ne peux oublier ça. C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J’ai dû emprunter un autre chemin à contrecœur. Pour le développement de ma carrière et ma progression, j’étais obligé de partir. En restant au PSG, j’aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG. Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu’on ne m’a pas oublié. Les supporters savent que j’ai été formé dans ce club et que je serai prêt à tout donner pour ce maillot. Ça veut aussi dire que je fais de bonnes choses. Si je n’avais pas été bon, on n’aurait pas pensé à mon retour. C’est plaisant à lire et à savoir. Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur.»