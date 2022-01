Erling Haaland met le feu au Borussia Dortmund !

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund peut trembler ! Muet lors des dernières rencontres, Erling Haaland (21 ans) a retrouvé le chemin des filets à l'occasion de la 19ème journée de Bundesliga. Auteur d'un doublé lors de la victoire des Marsupiaux contre Fribourg (5-1), le géant Norvégien comptabilise désormais 15 buts et 6 passes décisives en seulement 13 matches de Bundesliga. Un rendement impressionnant qui suscite forcément les convoitises de plusieurs formations sur la scène européenne.

Dès lors, Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone sont souvent annoncés comme des candidats sérieux au rachat de l'ancien joueur de Molde, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le BvB. Très performant contre les Brésiliens du Breisgau, l'attaquant international norvégien (15 sélections, 12 buts) a pourtant fait réagir pour une toute autre raison que sa nouvelle prestation étincelante au Signal Iduna Park. A l'issue de la rencontre, le serial buteur de 21 ans s'est, en effet, exprimé au sujet de son avenir.

La situation se tend au Borussia Dortmund !

«Au cours des six derniers mois, je n’ai pas perdu un mot sur mon avenir par respect pour Dortmund, j’ai laissé tout le monde parler. Mais le club essaie de me mettre la pression pour que je prenne une décision. Je veux me concentrer sur le football, mais ils m’ont mis sous pression. Cela signifie donc que je dois laisser les choses se produire», a ainsi déclaré Haaland, surpris par la pression exercée par le club de la Ruhr. Une sortie tranchante aux allures d'adieux qui a logiquement enflammer l'actualité.

Visé directement par les propos de son attaquant, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BVB, a alors tenté de calmer le jeu en expliquant, selon lui, les raisons poussant Haaland à réagir de cette manière. Dans une interview accordée au Ruhr Nachrichten, il a ainsi justifié : «c’est une personne spontanée, un jeune garçon. Il est autorisé à le faire. Il n’y a aucun problème avec Erling. Mais il doit aussi avoir une certaine compréhension de notre situation. Nous ne pouvons pas attendre la fin du mois de mai.» Si cette sortie reste avant tout très diplomatique, le cas d'Erling Haaland commence, lui, clairement à semer la zizanie dans les coulisses du BvB.