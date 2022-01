Erling Haaland répond au coup de pression du Borussia Dortmund

Muet depuis deux matches de Bundesliga, Erling Haaland (21 ans) s'est réveillé ce vendredi soir, en claquant un doublé face à Fribourg (5-1, 19e journée). Le Norvégien a profité de l'occasion pour prendre la parole au sortir de la rencontre au micro de la télévision scandinave.

Et le buteur, sous contrat jusqu'en juin 2024, n'a pas esquivé les questions au sujet de son avenir, alors que les rumeurs l'envoient tantôt au FC Barcelone, tantôt au Real Madrid, tantôt à Manchester City. L'attaquant a d'ailleurs clairement répondu aux sorties médiatiques répétées de ses patrons sur ce sujet.

«Bientôt une décision à prendre»

«Le Borussia Dortmund est en train de me pousser à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football», a-t-il lâché, très ferme, et visiblement étonné de la posture du club de la Ruhr. Et il ne s'est pas arrêté en si bon chemin.

«Cela veut probablement dire que je vais bientôt avoir une décision à prendre. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club», a-t-il conclu. Autrement dit, Erling Haaland devrait très prochainement annoncer sa future destination. Faites vos jeux !