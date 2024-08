Lens va s’offrir le jeune Anass Zaroury

Le RC Lens doit s’activer sur le marché des transferts. Ces derniers jours, avec le départ d’Elye Wahi, la formation emmenée par Will Still a décidé d’accélérer sur le recrutement dans le secteur offensif. Plusieurs joueurs avaient notamment été sondés en plus de Charles N’Zola qui a donc débarqué en provenance de la Fiorentina. Mais depuis le début de l’été, l’ancien coach de Reims souhaitait vivement un ailier pour alimenter les couleurs. Une première piste avait été étudiée par la direction lensoise à savoir Couhaib Driouech.

Mais l’attaquant de 23 ans, auteur 8 buts et 8 passes décisives en 33 matches cette saison avec Excelsior Roterdam, avait préféré rester en Eredivisie puisqu’il avait accepté de rejoindre le PSV Eindhoven malgré des intérêts du Sporting Portugal également. Et le RC Lens a donc décidé d’activer d’autres pistes. Ces dernières heures, les Sang et Or ont débuté des négociations avec un autre international marocain : le jeune Anass Zaroury (24 ans) qui évolue du côté de Burnley. Et le dossier est même très avancé puisque le deal est quasiment bouclé.

Lens va débourser 9 millions d’euros

Selon nos informations, le RC Lens est tombé d’accord avec le club anglais pour un transfert estimé à 9 millions d’euros. Burnley, qui est descendu en Championship cette année, touchera un pourcentage à la revente de 20%. Le joueur est déjà sur place et va passer sa visite médicale dans les prochaines avant de signer un contrat jusqu’en 2028. La saison dernière, il avait été prêté du côté de Hull City pour 6 mois mais n’avait pas réussi à se relancer puisqu’il avait joué 12 petites rencontres (2 buts).

C’est sous les ordres de Vincent Kompany, il y a deux ans, que l’ancien joueur du Royal Charleroi SC s’était révélé. Après une saison à 12 buts et 6 passes décisives en Championship, il avait été propulsé sur la scène internationale lors du Mondial 2022. Walid Regragui, alors que le joueur était convoité par la Belgique, avait décidé de l’appeler pour la première fois au Mondial pour remplacer Amine Harit, forfait de dernière minute. Rapidement suivi par les supporters marocains, il s’était révélé au grand public sans réussir à s’imposer sur la durée en sélection (4 sélections, plus convoqué depuis juin 2023). Lens espère donc que le jeune joueur de 23 ans arrivera à se relancer.