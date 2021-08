OGC Nice : Dante ne veut pas battre le record de Vitorino Hilton

À 37 ans, 9 mois 27 jours, le défenseur brésilien de l'OGC Nice Dante est officiellement le joueur le plus vieux à avoir débuté une rencontre de Ligue 1 cette saison, avec seulement deux mois d'avance sur le central portugais de Lille José Fonte (37 ans, 7 mois et 23 jours) et l'ancien Marseillais, aujourd'hui au FC Lorient, Jérémy Morel (37 ans, 4 mois et 11 jours).

La suite après cette publicité

Interrogé par Nice-Matin, l'expérimenté capitaine des Aiglons ne compte pas battre le record de longévité de l'ancien défenseur de Montpellier Vitorino Hilton, qui a arrêté sa carrière en Ligue 1 à plus de 43 ans (8 mois et 10 jours) : «non, je ne veux pas aller chercher Hilton. J'ai envie de jouer le plus longtemps possible, mais pas autant que lui. Je suis trop exigeant avec moi-même pour ça, je ne me supporterai plus à un moment donné (rires)».