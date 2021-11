FC Barcelone : les premiers mots de Dani Alvès

Parti en 2016 et figure des grandes années du FC Barcelone, Dani Alvès fait son grand retour dans un club désormais entraîné par Xavi, son ancien coéquipier. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le club catalan a annoncé avoir «trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022.»

Tout juste après son officialisation, le Brésilien s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. «Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait. Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu'il dure pour toujours. À bientôt là où cela me passionne le plus, avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d'aider à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE. Je suis de retour à la maison !»